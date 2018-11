Albissola, campionati nazionali giovanili: doppia sconfitta, con il Monza, per Under 17 e Under 15

Savona. Le formazioni giovanili Under 17 e Under 15 dell’Albissola sono state sconfitte dai pari età del Monza, nelle gare giocate al “Faraggiana” e valide per il nono turno dei rispettivi campionati.

L’Under 17 di Marzi ha perso (3-1) con i brianzoli, rimanendo all’ultimo posto della classifica con un punto all’attivo. La rete della bandiera è stata segnata da Gandolfo, mentre Demetri e Minutelli sono stati espulsi

I risultati

Renate-Entella 3-2

Gozzano-Pro Vercelli 2-2

Giana Erminio-Pro Patria 1-0

Alessandria-Cuneo 2-4

Albinoleffe-Feralpisalò 1-2

Il Novara ha osservato un turno di riposo

Classifica

Renate 25; Novara 19; Pro Vercelli 17; Feralpisalò 16, Monza 15, Alessandria 12, Albinoleffe e Cuneo 10; Giana Erminio 9, Pro Patria 7; Entella 6, Gozzano 5, Albissola 1

Gli Under 15 di Ghillino hanno ceduto (4-1) l’intera posta al Monza, restando all’asciutto di punti.

I risultati della 9a giornata

Renate-Entella 2-0

Giana Erminio-Pro Patria 2-2

Gozzano-Pro Vercelli 2-3

Albinileffe-Feralpisalo 1-1

Alessandria-Cuneo 1-0

Il Novara ha osservato un turno di riposo

Classifica

Renate 27, Monza 17, Alessandria 16, Pro Patria e Novara 13; Pro Vercelli 12, Giana Erminio e Feralpisalò 11, Albinoleffe 10, Cuneo 7, Gozzano 6, Entella 5, Albissola 0

Nel prossimo turno le due formazioni saranno impegnate a Chiavari con la Virtus Entella.