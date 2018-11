Campagna di vaccinazione antinfluenzale: ecco tutte le iniziative nel savonese 

Savona. È partita ufficialmente il 5 novembre la campagna di vaccinazione antinfluenzale in tutta la Liguria e Asl 2 Savonese, in queste prime settimane, ha attivato una serie di iniziative ad hoc.

Si è partiti la settimana scorsa con l’avvio ufficiale della “vaccinazione antinflu” dedicata al personale dell’azienda con una seduta vaccinale piuttosto singolare: durante il collegio di direzione si sono fatti vaccinare e fotografare i primari e i direttori dei reparti con l’obiettivo di funzionare da testimonials.

Questa settimana, inizia la campagna vaccinale rivolta ai dipendenti comunali. Mercoledì 21 novembre i medici dell’Igiene di Asl 2 saranno a disposizione per vaccinare il personale che lavora a Palazzo Sisto, a Savona, compreso sindaco, assessori, consiglieri, ecc..

Martedì 27 novembre sarà poi la volta del Comune di Carcare, mercoledì 28 novembre la seduta vaccinale si sposterà presso il municipio di Loano, giovedì 29 a Cairo Montenotte e il 30 novembre ad Albenga.

Ma non finisce qui: sono in programma anche incontri dedicati ai medici di base e ai pediatri per confrontarsi sul tema delle vaccinazioni nei soggetti più a rischio. Altre iniziative sono in fase di avvio in collaborazione con gli Istituti scolastici del territorio “per venire incontro alle esigenze informative di studenti, genitori, familiari e docenti in tema di vaccinazioni”.