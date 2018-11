Camion “striscia” contro la parete di roccia su Capo Santo Spirito, i detriti investono un bus di linea

Borghetto Santo Spirito. I vigili del fuoco di Albenga ed gli agenti della polizia municipale di Borghetto sono intervenuti a Capo Santo Spirito per la caduta di sassi e terriccio dalla parete di roccia che correre parallela lungo la via Aurelia.

Secondo quanto accertato, a causare il distacco dei materiale sarebbe stato un mezzo pesante dopo aver inavvertitamente “sfregato” il costone sporgente.

Nella caduta, i detriti sono andati ad impattare contro un bus di Tpl Linea che stava seguendo. I sassi di più grandi dimensioni hanno mandato in frantumi il parabrezza dell’autobus, ma per fortuna non si sono registrati feriti.

Sul posto, come detto, sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale di Anas, che si sono occupati di rimuovere il materiale rimasto sulla carreggiata e di mettere in sicurezza la parete di roccia. Durante le operazioni, il traffico è stato deviato in un senso unico alternato sulla corsia adiacente.

Stando a quanto riferito, dopo aver urtato il costone il camion si sarebbe allontanato senza fermarsi. Gli agenti della polizia municipale cercheranno di rintracciare il conducente analizzando le telecamere di sorveglianza presenti in zona. Secondo quanto riferito da un testimone, si tratterebbe di un camion con targa francese.