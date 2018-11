Laboratorio Labcam di Albenga, al via la selezione per operatori del settore amministrativo

Albenga. Il Laboratorio Chimico Meceologico della Camera di Commercio Riviere di Liguria indice una selezione pubblica per titoli ed esami per l’istituzione di un elenco (con validità di diciotto mesi a far data dalla fine della selezione), da utilizzar e in caso di assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, di personale nella qualifica di addetto amministrativo (IV livello del Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori del Commercio).

La figura di addetto amministrativo dovrà svolgere le proprie mansioni nell’ufficio di amministrazione del Laboratorio e si dovrà occupare di diverse attività.

In primis, la registrazione dei dati contabili mediante l’utilizzo di appositi software gestionali; la gestione delle fatture attive e passive; coadiuvare la direzione nella redazione del bilancio e del business plan; coadiuvare la direzione nell’attività di gestione dei clienti e dei fornitori. Di seguito il link al bando per accedere alle selezioni.