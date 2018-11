Cairo Montenotte, open-day alla caserma dei vigili del fuoco

Cairo Montenotte. Domani, domenica 25 novembre la caserma dei vigili del fuoco di Cairo Montenotte sarà aperta al pubblico dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 in occasione di un open day.

Sarà possibile scoprire anche l’annesso museo e apprezzare i mezzi utilizzati negli interventi attuali, nonchè un veicolo risalente agli anni ’30.

La Caserma si trova in via 25 Aprile 77 e per partecipare all’iniziativa non occorre prenotarsi.