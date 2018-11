Cairo celebra la Giornata internazionale per i diritti di infanzia e adolescenza: inauguarata la “Gioco-Panchina”

Cairo Montenotte. In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, martedì 20 novembre 2018, alle 10,30 in piazza della Vittoria, l’amministrazione comunale inaugurerà la “Gioco-Panchina”, ideata dalle artiste Laura Di Fonzo e Monica Porro.

Nel corso della mattinata, i bambini ed gli adolescenti potranno colorare la chioma dell’albero che le artiste avranno abbozzato, rendendosi protagonisti della giornata a loro dedicata. L’opera sarà donata all’amministrazione a ricordo dell’evento.

“La Giornata internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, – hanno spiegato gli organizzatori, – viene celebrata ogni anno il 20 novembre per ricordare la data in cui la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia è stata approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, il 20 novembre 1989. E ogni anno si ricordano i diritti dei bambini che dovrebbero essere garantiti in ogni parte del mondo”.

“La Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia ha cambiato “il modo di vedere i bambini dal punto di vista giuridico“. Anche i bambini hanno dei diritti che devono essere garantiti. E ovviamente devono essere protetti da qualsiasi forma di discriminazione o violenza”.

“Questa convenzione è infatti considerata come una delle più importanti conquiste del diritto internazionale degli ultimi anni del Novecento. I bambini vengono riconosciuti giuridicamente come persone e vengono messi sullo stesso piano di tutti gli altri componenti della società”.