Cairo Montenotte. Al termine della vittoria in rimonta al Morel di Ventimiglia, è Diego Alessi, bomber della Cairese ed autore delle due reti che hanno firmato il successo gialloblù, a commentare l’esito dell’incontro.

All’Ufficio Stampa ASD Cairese 1919, Alessi dichiara: “Venire qua credo sia sempre difficile per tutti e difatti loro 11 punti dei 16 li hanno fatti in casa, quindi sono molto contento. Poi essere andati sotto e ribaltarla non è mai semplice e contro di loro tanto meno, quindi sono molto contento. Abbiamo sbagliato il primo tempo, credo che fino al loro gol abbiamo fatto troppo poco; poi dopo il gol ci siamo svegliati e per fortuna siamo riusciti a rimetterla in piedi“.

Dopo cinque turni di astinenza dal gol, Alessi è tornato a colpire. “Era un momento che non entrava – precisa -, ma ero arrabbiato più che altro per una o due prestazioni che non avevo fatto bene, non aiutando i miei compagni, che è quello che mi preme a parte il gol, perché poi domenica anche se non ho fatto gol la situazione dell’ultima rete era partita da una giocata dove c’ero anche io e così mi va bene. Ma la prestazione quando non aiuto i miei compagni è una cosa che mi fa arrabbiare parecchio”.

Domenica si torna al Brin, contro l’Angelo Baiardo, con l’obiettivo di tornare al successo casalingo. “Il Baiardo è sicuramente un’ottima squadra, davanti sono veramente molto forti – conclude l’attaccante -. Noi in casa dobbiamo tirarci su le maniche, se vogliamo pensare un po’ in grande e provare a stare vicino alle grandi dobbiamo sicuramente tornare a vincere in casa ed avere quella cattiveria e fame che ci hanno sempre contraddistinto a Cairo”.