Cade con lo scooter, grave incidente per un 28enne a Carcare

Carcare. E’ fuori pericolo il giovane di 28 anni, A.M., che ieri sera è stato protagonista di un incidente in via Roma a Carcare.

L’uomo ha perso il controllo del proprio scooter, a quanto sembra a causa di un movimento della leva del cavalletto, ed è caduto a terra.

E’ stato immediatamente soccorso da un’ambulanza della Croce Bianca di Carcare e portato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Fortunatamente, nonostante i traumi, non è in pericolo di vita.