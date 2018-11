Savona. Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Savona sono intervenuti per soccorrere una persona all’interno di in un appartamento di via Untoria.

Grazie ad un’autoscala della centrale savonese, il personale della squadra 11 del distaccamento cittadino è riuscito a raggiungere una finestra della palazzina e, attraverso quella, ad entrare all’interno dell’abitazione.

Foto 2 di 2



Qui i vigili del fuoco hanno ritrovato la donna che, per cause ancora da accertare, giaceva a terra.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118, la croce bianca ed i carabinieri.