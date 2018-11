Cairo Montenotte. Il Bragno vince (2-1), in piena zona Cesarini, il match giocato sul terreno del Serra Riccò, grazie ad un rigore, realizzato dal solito Anselmo.

Il successo consente a Monaco e compagni di insediarsi al terzo posto della graduatoria.

“E’ stata premiata, nel complesso, la nostra voglia di crederci sino all’ultimo – afferma Cristian Cattardico – in una gara condizionata dal forte vento e privi di pedine importanti come De Luca e Torra e con il nostro bomber Anselmo sceso in campo febbricitante”.

“Non siamo stati brillanti come in altre circostanze – continua il mister – non è mai facile giocare in casa di squadre che hanno bisogno di punti per l’obiettivo salvezza”.

“Nel primo tempo ci siamo espresssi meglio che nella ripresa, passati in vantaggio con Anselmo, abbiamo sfiorato il raddoppio e la possibilità di chiudere, anzi tempo, i giochi, ma Kouvatzis è stato superlativo in un paio di occasioni, poi, il Serra, grazie ad un tiro dalla distanza, che si è infilato all’incrocio dei pali di Rizzo, ha pareggiato”.

“Nel secondo tempo la partita è stata piatta, il vento ha danneggiato entrambe le contendenti, al 90° è arrivata l’espulsione del polceverasco Draghici e in extra time, il rigore, per un netto fallo di mano, che ci ha consentito di portare a casa tre punti importanti”.