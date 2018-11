Bracconieri a Spotorno, ucciso uno sparviere

Spotorno. Ennesimo episodio di bracconaggio a danno di un animale protetto nel savonese. Un giovane sparviere, rapace diurno/crepuscolare discretamente diffuso in provincia, è stato soccorso dai volontari della Protezione Animali sulle alture di Spotorno in via Rocca, dove era caduto a terra; il volatile presentava una grave ferita sotto l’ala, presumibilmente per un colpo di fucile, ed è morto poco dopo il recupero.

“L’anno scorso l’Enpa ha recuperato 12 sparvieri feriti o in difficoltà – spiegano i volontari – la specie vive in aree boscose, migra regolarmente e si ciba di uccelli e micromammiferi, svolgendo una funzione importantissima negli equilibri biologici della fauna selvatica”.

“L’incremento dei fenomeni di bracconaggio – accusa l’Enpa – è la conseguenza della scarsa importanza attribuita alla vigilanza venatoria da parte della Regione; le guardie volontarie delle associazioni animaliste, ambientaliste e venatorie, per poter svolgere la loro attività (gratuita) sono state recentemente costrette a frequentare un inutile corso di aggiornamento regionale, che non è ancora stato organizzato, di fatto impedendola”.