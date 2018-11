Borse di studio Michele Olmo: Francesca Epis e Lucia Ravano le vincitrici

Celle Ligure. Si è svolta presso la Sala consiliare del Comune di Celle Ligure la cerimonia di consegna della borsa di studio intitolata a Michele Olmo, giunta alla 12ª edizione, abbinata alla manifestazione sportiva Meeting Arcobaleno Scuola svoltasi nella scorsa primavera.

Il riconoscimento premia il miglior alunno della Scuola Media cellese che, avendo frequentato nell’anno scolastico 2017/18 la classe terza, ha conseguito il miglior risultato nell’ambito scolastico abbinato alla performance sportiva realizzata appunto in occasione del Meeting Arcobaleno Scuola.

Anche quest’anno, come nelle stagioni più recenti, la giuria salutatrice, considerato il grande equilibrio della classifica “combinata”, ha optato per attribuire il premio a due alunne/atlete: Francesca Epis e Lucia Ravano.

A premiare queste giovani promesse il dottor Paolo Olmo, figlio dell’indimenticabile Michele, il delegato allo sport Matteo Amenduni e l’assessore alla pubblica istruzione Luigi Chierroni, supportati dal presidente del Centro Atletica Celle Ligure Angelo Marchese e dalla professoressa Adriana Gallazzi (a rappresentare il locale Istituto Comprensivo).

Nel corso della serata c’è stato spazio anche per le premiazioni dei primi tre classificati per ogni categoria della fase comunale dei Giochi Studenteschi di cross, svoltasi in mattinata presso la pineta comunale Luisa Russo in località Bottini, che hanno visto impegnati circa cento alunni della locale scuola media.

Citazione d’obbligo per i vincitori: tra i Cadetti vittoria per Gabriele Di Vita mentre tra le Cadette la spunta Alessia Rebagliati. Tra i più giovani Giulio Marrocu si è imposto nella categoria Ragazzi; tra le Ragazze netta affermazione per Azzurra Baglietto.

Le classifiche: