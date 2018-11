Borghetto, all’istituto comprensivo il progetto “Dall’albero al libro”

Borghetto Santo Spirito. Ha preso il via in questi giorni “Dall’albero… al libro…”, il progetto continuità che accompagnerà per l’intero anno scolastico gli alunni dell’istituto comprensivo Val Varatella di Borghetto Santo Spirito.

Lunedì mattina i piccoli alunni di cinque anni della scuola dell’infanzia hanno raggiunto i “grandi” delle classi quinte della scuola primaria e insieme hanno interagito partecipando al laboratorio creativo “Disegniamo gli alberi munariani”. Infatti i piccolini usando con incredibile immaginazione i materiali raccolti in natura e messi a loro disposizione dagli alunni delle classi quinte hanno realizzato alcuni disegni seguendo il metodo di Bruno Munari, studiato per stimolare la creatività infantile.

Nello stesso pomeriggio, tutti gli alunni dell’istituto, anticipando di alcuni giorni la “Festa dell’Albero”, hanno messo a dimora uno splendido corbezzolo. La piantumazione è stata effettuata dagli agrotecnici della che hanno donato e preparato il terreno che doveva accogliere l’arbusto. L’evento è stato arricchito da canti e da brani preparati dagli alunni delle classi terze della scuola secondaria che, attraverso un lavoro di accurata ricerca, hanno recitato e letto odi di Pascoli e brani di Virgilio dedicati al corbezzolo

Insieme a loro abbiamo imparato che la pianta del corbezzolo è anche soprannominata “La pianta di Garibaldi” perché il contrasto tra il bianco dei fiori, il rosso dei frutti e il verde delle foglie ricorda il nostro tricolore.