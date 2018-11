Borghetto, prosegue con successo il “Progetto Anziani” al centro di via Milano

Borghetto. Proseguono le iniziative del Comune di Borghetto S. Spirito inserite nel “Progetto Anziani” 2018/2019. Promosso dall’assessorato alle Politiche Sociali, con l’attiva collaborazione del Centro Ragazzi Comunale, il “Progetto anziani” offrirà, a partire da martedì 20 novembre 2018 una serie di iniziative ed attività, pensate per gli over 65, per promuovere la socializzazione e l’aggregazione e per creare momenti gioiosi di incontro con i ragazzi, per uno scambio intergenerazionale che potrà arricchire tutti i partecipanti.

Ecco le date delle attività tutte con inizio alle 16,45: martedì 20 novembre, Torneo di carte; martedì 4 dicembre, Giochi da tavola insieme in allegria; martedì 18 dicembre, Festa di Natale; martedì 22 gennaio, “Il dolore: conoscerlo per combatterlo”, a cura di Andrea Mazza, anestesista rianimatore; martedì 5 febbraio, Torneo di carte; martedì 19 febbraio, Giochi da tavola insieme in allegria; martedì 26 marzo, Festa del Centro Anziani.

Le iniziative sono gratuite ed aperte al pubblico e alla cittadinanza tutta, come hanno spiegato dal Centro: “Proseguono le attività del Progetto Anziani, con la fattiva collaborazione del nostro Centro Ragazzi Comunale. Tutti gli appuntamenti saranno organizzati per offrire un pomeriggio diverso, nel quale trascorrere alcune ore in compagnia anche dei più giovani, che porteranno la loro allegria. Sono sicura che i pomeriggi, alternativi a quelli consueti, saranno partecipati da tutti per creare un momento di condivisione ed aggregazione”.

Per informazioni: Ufficio servizi sociali tel. 0182-940924; servizisociali@comune.borghettosantospirito.sv.it