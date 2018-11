Boissano, litiga con la madre e dà fuoco alla casa: in manette 22enne pietrese

Boissano. Una ragazza di 22 anni di Pietra Ligure è stata arrestata nelle ultime ore dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Albenga per aver dato fuoco ad un appartamento.

Secondo le prime informazioni la giovane avrebbe appiccato un incendio al materasso della sua camera da letto nella propria abitazione di Boissano a seguito di un litigio con la madre. La 22enne, arrestata in flagranza di reato, è stata portata in ospedale in codice giallo.

Maggiori dettagli verranno diffusi dai militari nel corso della mattinata.