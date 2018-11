Bodybuilding, un ritorno da campionessa per Diletta Camagna

Albenga. Nello scorso weekend si è svolta l’annuale kermesse Mr Olimpia Amateur NBBUI, gara valevole come titolo mondiale di bodybuilding e fitness.

Tra le a centinaia di atleti giunti da ogni stato alla sede dell’evento, Castellaneta Marina, in Puglia, la gara ha visto il ritorno in pedana di Diletta Camagna della palestra Full Metal Club di Albenga.

A conferma dei pronostici, dato lo stato di forma e la presentazione impeccabile, Diletta ha concluso la competizione sul gradino più alto del podio nella categoria Bikini -160 cm.

Il risultato altro non è che l’inizio di un nuovo percorso che la porterà a rappresentare ancora una volta il tricolore nella stagione 2019 in competizioni internazionali, come oramai abituata fare.

Diletta, felice di questo risultato, ringrazia Frank Dellisola e Sandro Grillenzoni in quanto figure fondamentali per questa preparazione e infine tutta la Full Metal Club, la quale ancora una volta si è resa “fabbrica” di corpi statuari e campioni.