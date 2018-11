Biotestamento, aspetti umani e giuridici: incontro pubblico a Calice Ligure

Calice Ligure. “Biotestamento, una legge da conoscere per riflettere sui propri diritti”: questo il titolo del convegno organizzato dal Comune di Calice Ligure che si terrà venerdì 23 novembre alle ore 20 e 30, presso il polo scolastico di Calice, nella sala “Paonessa”.

L’incontro riguarderà cure palliative, ma anche aspetti umani e relazionali, oltre che ambiti giuridici. Interverranno il sindaco Alessandro Comi e Luciano Orsi, vice presidente nazionale Società Cure Palliative, oltre al medico Maria Torti. Il moderatore della serata sarà Giovanni Murialdo, medico-docente di Medicina Interna.

Si parlerà di uno strumento importante per far rispettare la nostra autonomia decisionale quando e se non saremo più in grado di affermarla.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza. “Un focus veramente interessante, su un tema delicato e magari controverso: ne parleremo con esperti in un vero e proprio incontro pubblico” afferma il sindaco Comi.