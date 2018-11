Vado Ligure. Ancora una sconfitta tra le mura amiche per le biancorosse del presidente Mazzieri. Ed ancora una volta a condannare le pappagalline è un arrivo in volata che, oltre alle solite amnesie delle giovani atlete vadesi, premia Pontedera con due triple di tabella che di fatto tagliano le gambe alle biancorosse.

In una bella cornice di pubblico l’inizio di gara irride a Pontedera che dimostra tutta la propria caratura e profondità. Con Mossi e Fabbri, vero dilemma per la difesa vadese, le amaranto toscane prendono il largo e chiudono avanti il primo quarto 20 a 11.

L’Amatori si scuote nel secondo quarto e grazie ad un’energica difesa e ad un buon ingresso di Dagliano mette la freccia all’intervallo lungo e passa a condurre 32 a 31, nonostante almeno quattro facili appoggi sbagliati da un

centimetro dal canestro che ovviamente peseranno nell’economia della gara.

Il terzo quarto si gioca in assoluta parità con le due squadre a scambiarsi vantaggi. Si va all’ultimo riposo con le biancorosse avanti 50 a 48. Gara in perfetto equilibrio sul 55 pari ad 1’ e 26” dalla fine, quando su un pick and roll la lunga toscana trova il jolly con un tiro di tabella da tre punti.

Sull’azione successiva gioco da tre punti di una scatenata Poggio (19 e 21 rimbalzi) e si torna a meno 1. Azione fotocopia per Pontedera e altra tripla di tabella di Ricci che spegne definitivamente la luce per le biancorosse, che devono accontentarsi, come ormai da parecchie giornate, dei complimenti degli avversari ma contemporaneamente continuano ad intascare referti gialli che non muovono la classifica che latita e condanna le vadesi all’ultimo posto in coabitazione con Prato e Florence.

L’Amatori non può leccarsi troppo le ferite in quanto mercoledì e sabato è chiamata ad un doppio impegno in trasferta, rispettivamente con Jolly Livorno e Pallacanestro Firenze, che sono appaiate in testa alla classifica e che difficilmente faranno sconti alla compagine vadese.

Il tabellino dell’incontro valevole per il 6° turno:

Amatori Pallacanestro Savona – Castellani Pontedera 60-67

(Parziali: 11-20; 32-31; 50-48)

Amatori Pallacanestro Savona: Ellena, Zignego, Picasso, Lanari 2, Cambiaso 2, Paleari 17, Zappatore 3, Demattei 3, Leonardini, Franchello, Poggio 19, Dagliano 14. All. R. Dagliano, ass. V. Faranna.

Arbitri: Zappa (Loano) e Ciccangeli (Genova).