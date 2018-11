Basket Cairo in campo con la squadra senior, gli Aquilotti e gli Esordienti

Cairo Montenotte. La formazione senior ha vinto nel campionato CSI Open; nel Minibasket gli Aquilotti e gli Esordienti hanno fatto un’altra impegnativa esperienza. Vediamo come sono andati, nei resoconti redatti dalla società valbormidese, i recenti impegni del Basket Cairo.

CSI Open: vittoria, ma quanta fatica

Basket Cairo – New Basket Abet 62-58

Torna a vincere tra le mura amiche la compagine senior cairese, anche se non brilla per buon gioco e concentrazione. La gara comincia subito con molti errori da entrambe le parti e per i primi due minuti non si sblocca, poi per fortuna si cominciano a trovare i primi canestri, e la gara prende vita. La non attenta difesa dell’arco da parte della squadra di casa, permette agli avversari di avere buone percentuali da fuori, Cairo invece va sotto dalle torri Giallumi e Zullo, che mantengono in linea di galleggiamento il Basket Cairo anche con pregevoli rimbalzi in attacco. Il primo quarto si chiude con il punteggio di 13 a 12 in sostanziale equilibrio.

Nella seconda frazione gli attacchi salgono di tono e si vede dal parziale ad alto punteggio (23 a 22), rimangono gli errori di superficialità e concentrazione che non permettono al Cairo di staccare la squadra avversaria. Per ben due volte si arriva al più 6, ma sempre si viene recuperati per banali errori. Si va comunque al riposo di metà gara con il vantaggio di 2 punti (36 a 34). Alla ripresa delle operazioni non cambia molto l’andamento della gara, Cairo sempre avanti di poco e Abet ad inseguire, coach Pedrini capisce che non è la serata di Pera e capitan Giacchello, inspiegabilmente fuori partita, non riescono a dare il solito contributo alla squadra.

Per fortuna si sveglia il giovane Marrella che con alcune buone giocate mantiene la squadra di casa in vantaggio anche alla fine del terzo quarto 50 a 48. L’ultimo quarto sarà una battaglia e i cairesi sono pronti ad affrontarla, forze nuove dalla panchina danno ossigeno al gioco del Cairo, Gallese con una buona difesa e due rimbalzi in attacco fondamentali, e Balzelli con un paio di rubate e i liberi realizzati sul fallo subito, decretano la vittoria finale 62 a 58.

In generale la gara non è stata giocata benissimo dal Basket Cairo, che è sembrato meno pronto del solito e con troppi errori banali, per fortuna gli avversari non sono stati cinici e non ci hanno punito. E’ comunque importante anche quando la serata non è delle migliori portare a casa la vittoria e questo è stato fatto ed il merito è dei ragazzi cairesi. Prossimo impegno venerdì 30 dicembre a Farigliano.

Parziali: 13-12; 23-22; 14-14; 12-10.

Tabellino: Pera, Giacchello 3, Perfumo, Balzelli 8, Giallumi 20, Mayboroda 2, Gallese, Pisu, Zullo 17, Marenco, Marrella 12.

Aquilotti ed Esordienti: ancora molto da lavorare, ma un gruppo che non molla!

Altro weekend impegnativo per i nostri gruppi minibasket, sabato 24 ospiti della Scuola Basket Savona con il gruppo Aquilotti (nella foto sotto) e domenica 25, sul proprio campo, con il gruppo Esordienti si sono sfidati con Basket Albenga “B”.

Purtroppo in entrambe le gare le nostre compagini soccombono contro gli avversari, ma da sottolineare c’è sicuramente l’esordio di molti atleti nei rispettivi campionati, cosa non da poco. Due gruppi sui quali lo staff Basket Cairo punta molto e dai quali ci si aspetta i più importanti miglioramenti.

Dedichiamoci alla cronaca della gara di domenica con il gruppo Esordienti (nella foto sopra). Ben undici gli atleti a referto a disposizione del Coach, chiamati anche i due giovanissimi Grillo Chiara e Delfino Alessandro classe 2008, a terminare la rosa. Il primo quintetto chiamato per rompere il ghiaccio, è formato da Guzzone, Campani, Giribone, Addis e Martino. L’emozione blocca entrambi i team e la gara sembra iniziare timidamente, il primo parziale sarà di 2 a 5 per gli ospiti. Il secondo quarto vede Cairo sbagliare quasi l’impossibile, palloni regalati agli avversari, fan sì che Albenga “B” prenda il volo e comprometta la gara per i padroni di casa. Il secondo parziale sarà di 4 a 16, si va quindi al riposo lungo sul 6 a 21.

Il coach di casa non smette di incitare i suoi, cosciente della poca esperienza del gruppo, trasmette la giusta grinta per affrontare il terzo quarto, con un exploit di Campani Edoardo che metterà a segno tutti e 6 i punti del minitempino, il parziale è a favore dei gialloblù che dimostrano di farsi valere. La gara è ormai troppo ripida per il Basket Cairo che non può nulla contro i forti ingauni. Il risultato finale sarà di 14 a 36 a favore degli ospiti.

Nonostante la sconfitta i cairesi non escono demoralizzati, la grinta che ci hanno messo in tutti i 32 minuti di gioco, si vede e siamo certi che torneranno in palestra per dedicarsi al duro lavoro.

Ecco gli atleti scesi in campo: Giordano A., Guzzone G., Grillo C., Campani E., Berretta L., Giribone G., Delfino A., Fracchia N., Addis A., Martino L., Marchisio Bogliacino B.