Millesimo. In corsa per aiutarsi e percorrere insieme le strade della vita, in corsa per una giornata di festa, in corsa con il cuore! Continuano gli “allenamenti” e i preparativi per i volontari dell’associazione Diversamente e gli abitanti del Centro Residenziale e diurno gestito dalla cooperativa Lanza del Vasto “Villa Sanguinetti” in attesa del prossimo 9 dicembre, quando a Millesimo ci sarà una giornata davvero particolare.

A partire dalle ore 10, infatti, i ragazzi della Consulta Giovanile del Comune hanno organizzato i mercatini di Natale per un “Natale a Mille”; nel pomeriggio poi con la cornice di animazioni per bambini e adulti si correrà la BabboDiversamenteRun con percorso podistico curato dall’Atletica Gillardo e passeggiata natalizia per tutti.

Dj Pilù e Davidino The Voice faranno volare i presenti nel mondo della musica, delle canzoni e con il racconto aggiornato di quanto staranno vivendo.

“Una domenica di festa da vivere insieme con il cuore – spiegano i portavoce di Diversamente -, simbolo dell’associazione e presente nel nome al posto della lettera ‘m’, dove il cuore è il punto in cui ci mettiamo per guardare la realtà, per guardarci ‘diversamente’ accogliendoci innanzitutto come persone, ciascuno con le proprie divers-abilità. E’ uno stile di vita quello dei volontari che ‘abitano’ l’associazione: un modo di fare spazio a chi si incontra liberandosi da giudizi che spesso sono impedimenti nell’apertura verso chi è altro da noi. Ciascuno è molto di più di quel limite con cui talvolta lo definiamo: ‘diversamente’ ci insegna questo! Abbiamo organizzato questa corsa con i nostri amici di ‘Villa Sanguinetti’ sperimentando quanto è bello sedersi tutti attorno ad uno stesso tavolo e tirare fuori il meglio tra le diverse abilità che ciascuno ha ricevuto in dono, differenze che si annullano per fare spazio alla bellezza di divertirsi, ridere e progettare insieme. E’ nata così la BabboDiversamenteRun!”.

“A partire dalle 14 ci si potrà iscrivere e poi alle 15,30 si partirà tutti insieme con il cappello di Babbo Natale proseguendo poi in corsa o in camminata: la possibilità è anche per chi fatica nel camminare o per chi utilizza la carrozzina per spostarsi; desideriamo essere in tanti, vogliamo esserci tutti. Questa manifestazione è la prima ed unica in Italia per il suo genere: progettata, realizzata e adatta a tutti senza barriere o limitazioni! Siamo insieme per organizzare, insieme per una giornata di festa dove ci trasformiamo tutti in Babbo Natale pronti a correre fianco a fianco, siamo insieme sulle strade della vita e del quotidiano perché così tutto è più bello per tutti. Ti aspettiamo, vi aspettiamo a divertirci… Vogliamo essere in tanti – concludono – perché ciò che per noi è normale – e forse a volte scontato! – lo sia per tutti!“.

Per informazioni è possibile contattare Marco al 3487931954 o Anna al 3470351164.