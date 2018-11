Autovelox ad Albenga, ecco la mappa delle strade dove saranno effettuati i controlli

Albenga. Continua la campagna mirata al rispetto dei limiti di velocità e sicurezza nel territorio del Comune di Albenga. E il comando di polizia municipale ha diffuso il nuovo elenco delle strade in cui si effettueranno i controlli di velocità con apparecchiatura autovelox e su cui saranno pertanto realizzati presidi di polizia dal 20 novembre 2018 al 31 gennaio 2019.

“Si coglie l’occasione, – hanno fatto sapere dalla polizia locale di Albenga, – per raccomandare a tutti gli utenti della strada il rispetto puntuale delle regole imposte dal legislatore, e ciò allo scopo precipuo di prevenire le condotte pregiudizievoli della sicurezza delle persone. La mappa delle strade in cui saranno operativi gli agenti sarà aggiornata periodicamente”.

Ecco l’elenco delle strade interessate dai controlli: strada del Molino di San Clemente, via Piave, viale VIII Marzo, viale Cheguevara, via Agricoltura, viale Martiri della Foce, via del Cristo, Regione Miranda 19-20, via al Piemonte, via al Piemonte regione Cantone (Leca), regione Massaretti (Bastia d’Albenga), SS1 Aurelia.