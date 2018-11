Aule al freddo, sciopero e protesta degli studenti dell’Itis a Savona

Savona. Ancora problemi di riscaldamento nelle scuole superiori savonesi. Dopo la protesta degli studenti dello Scientifico, con tanto di presidio sotto la Provincia, niente scuola per gli alunni del quarto piano dell’Itis di Savona.

Secondo quanto riferito, gli studenti non si sono presentati alle lezioni ieri pomeriggio e nella giornata di oggi, in quanto nelle aule la temperatura era al di sotto dei 15 gradi.

Per gli studenti è arrivata una nota sul registro per aver infranto il regolamento interno che vieta le assenze collettive. I ragazzi si erano recati già lunedì dal preside per segnalare il problema del riscaldamento, poi dal vicepreside e dallo stesso ufficio tecnico, senza ottenere risposte.

Da lì la decisione di scioperare che è costata loro una nota sul registro.