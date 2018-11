Savona. Assonautica Provinciale di Savona ricorda che mancano solo pochi giorni al Forum sulla gestione sostenibile dei rifiuti prodotti dal diporto nautico attraverso la strategia oggetto del progetto europeo PORT-5R: Riduzione, Riuso, Riciclo, Raccolta, Recupero.

Assonautica Savona e Università degli Studi di Genova, in qualità di partner del progetto “PORT-5R – per una gestione sostenibile dei rifiuti nei porti del Mediterraneo” (progetto finanziato dalla Comunità Europea) sono gli organizzatori del forum, durante il quale verranno affrontati tre importanti temi riguardanti l’inquinamento: la plastica dispersa in mare; le responsabilità dei Diportisti; la gestione dei rifiuti nei porti.

All’evento interverranno rappresentanti delle Istituzioni legate al porto di Savona (Capitaneria di Porto, SV Port Service, Comune di Savona, Camera di Commercio), oltre a Paolo Cappucciati (esperto subacqueo) e Simone Bava (direttore del Parco Marino di Bergeggi) come esperti dell’ambiente marino locale. Al Forum parteciperanno anche un centinaio di diportisti associati con Assonautica.

Saranno presenti i partner italiani e francesi che, insieme ad Assonautica ed Università di Genova, partecipano al progetto e, in qualità di ospiti, rappresentanti degli Enti del Territorio savonese e di varie associazioni. Il programma è organizzato in modo da fornire ai diportisti che faranno parte dei tre gruppi di lavoro le necessarie informazioni sugli argomenti che saranno oggetto di discussione, attraverso le numerose relazioni introduttive di operatori del Porto ed esperti dell’ambiente marino locale.

In attesa dell’inizio dei lavori è stato pubblicato sul sito internet Interreg PORT- 5R un articolo (http://interreg-maritime.eu/web/port5r/-/forum-sulla-gestione-sostenibile- dei-rifiuti-prodotti-dal-diporto-nautico) dedicato all’evento, che si conclude con l’impegno di cercare la strada più condivisibile per una gestione sostenibile dei rifiuti prodotti dal diporto nautico nel porto di Savona, per far sì che ogni diportista possa affermare: “Io amo il mare e lo proteggo”.