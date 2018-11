Apprezzamenti e bacio “rubato” ad una minorenne: 74enne patteggia

Savona. Nell’agosto scorso aveva avvicinato una tredicenne per strada e aveva iniziato a farle una serie di apprezzamenti sul suo aspetto fisico. Poi, all’improvviso, era riuscito a “rubarle” un bacio sulla bocca. Per quell’episodio, avvenuto in un paese dell’entroterra savonese, un settantaquattrenne era finito a giudizio con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

Inizialmente, per ascoltare la testimonianza della ragazzina, il pm Elisa Milocco aveva previsto un incidente probatorio, ma poi l’imputato ha chiesto di essere giudicato con un rito alternativo.

Questa mattina, quindi, l’anziano ha patteggiato un anno e quattro mesi di reclusione davanti al giudice Alessia Ceccardi.