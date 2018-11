Andora, uomo perde il controllo della bici e finisce nel greto del fiume

Andora. Cade nel greto del fiume, soccorso dai Vigili del fuoco di Albenga, dal personale del 118 e dai militi della Croce bianca di Andora.

Poco dopo le 21.30 una donna ha segnalato di aver visto un uomo che, in bicicletta, stava transitando lungo il corso d’acqua e per cause ancora in fase di accertamento, è volato giù.

Fortunatamente i rovi hanno attutito la caduta e le sue condizioni non sono gravi, tuttavia è stato trasportato al Santa Corona in codice giallo.