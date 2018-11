Anche nel savonese arriva “LiberaIdee”, incontro con don Ciotti: ecco gli appuntamenti

Savona. Arriva anche in Liguria e nel savonese “Liberaidee”, l’iniziativa dell’associazione Libera che ha promosso un percorso nazionale per promuovere la responsabilità contro le mafie e la corruzione. Liberaidee è un contenitore di azioni individuali e collettive capaci di generare cambiamento. Liberaidee è un viaggio di tante fermate dove viene dato spazio al lavoro territoriale per l’affermazione della legalità democratica.

Liberaidee si inserisce in continuità col nostro fare, col nostro essere associazione, e ci porterà di tappa in tappa a costruire, ogni giorno di più, una comunità alternativa alle mafie e alla corruzione.

A Savona incontro clou il 4 dicembre, alle ore 18:00, presso il Teatro Don Bosco: “LiberaIdee: in viaggio contro mafie e corruzione, alla quale sarà presente Don Luigi Ciotti. L’incontro sarà moderato dal giornalista Pietro Barabino. A seguire, presso il Seminario di Savona, “A cena con LiberaIdee” a cura della Bottega della Solidarietà, in collaborazione con Coop. Solida.

Sempre a Savona, giovedì 6 dicembre, arriva “LiberaIdee nelle piazze!”, incontro nel quale saranno illustrati i dati della ricerca condotta da Libera: appuntamento dalle 9 alle 12 presso il centro commerciale “Il Gabbiano”.

Molti gli appuntamenti con Libera in Liguria, a Genova e nelle altre province: nel savonese venerdì 7 dicembre a Ceriale, alle ore 19:30, presso la Casa dei Circoli, delle Culture e dei Popoli l’incontro “Le mafie ci tolgono il lavoro?: il caso Lavagna, e di come le mafie inquinano l’economia”; una apericena con incontro a seguire, alla presenza di Valentina Lari – Osservatorio “Boris Giuliano” sulle mafie in Liguria.

Sabato 8 dicembre arriva a Finale Ligure “Questa è una palla!”, distribuzione di palle di Natale, in collaborazione con lepalle.it, con il sostegno di Coop Liguria e Banca Etica. L’incontro si terrà dalle ore 15:00 alle 18:00 presso la Coop di Finale Ligure.