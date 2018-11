Anche Loano aderisce a “Ci vacciniamo in comune”, la campagna di vaccinazione dell’Asl2 savonese

Loano. Anche il Comune di Loano ha deciso di aderire a “Ci vacciniamo in comune”, la campagna di vaccinazione antinfluenzale rivolta a tutti i dipendenti del settore pubblico realizzata e promossa dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl2 savonese.

Dopo la “vaccinazione antinflu” dedicata al personale Asl effettuata nelle scorse settimane, in questi giorni i medici dell’Igiene dell’Azienda Sanitaria Savonese si sono resi disponibili a somministrare i vaccini ai rappresentanti delle amministrazioni e al personale di diversi Comuni savonesi.

La campagna di “vaccinazione collettiva” farà tappa a Palazzo Doria a Loano mercoledì 28 novembre.

Ma non finisce qui: sono in programma anche incontri dedicati ai medici di base e ai pediatri per confrontarsi sul tema delle vaccinazioni nei soggetti più a rischio.

Altre iniziative sono in fase di avvio in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio per venire incontro alle esigenze informative di studenti, genitori, familiari e docenti in tema di vaccinazioni.