Alla Scuola Genitori si spiega alle mamme e ai papà che “urlare non serve a nulla”

Savona. Una serata per spiegare ai genitori che urlare non serve a nulla. Questa è la sintesi dell’appuntamento del 7 dicembre a Cogoleto alle 20.45, presso l’Auditorium Berellini in via della Gioventù 18 a Cogoleto (GE).

“Si possono raggiungere ottimi traguardi nell’educazione dei figli abbandonando l’abitudine di urlare, che è dannosa, sintomo di fragilità e crea solo maggiore confusione e insicurezza. È importante invece cercare una buona comunicazione e imparare a distinguere tra regole e comandi, dedicando tempo e cura al proprio ruolo genitoriale”, spiegano gli organizzatori.

Il noto pedagogista Daniele Novara, nella prima serata in programma, affronterà quindi un tema delicato e quanto mai attuale che coinvolge tutti i genitori e, spesso, anche gli insegnanti.

Il progetto si svilupperà nel 2019 con altre iniziative rivolte a genitori, insegnanti e educatori.

L’iniziativa realizzata dal CPP, diretto da Daniele Novara, è organizzata e sostenuta dall’assessorato alle politiche educative del Comune di Cogoleto e dal vice sindaco Marina Costa in collaborazione con la Cooperativa Progetto Città, che gestirà uno sportello di consulenza per genitori, supervisionato dallo staff CPP e realizzato da Samanta Gottardi, counselor maieutico.

Gli incontri gratuiti si svolgeranno dalle 20.45 alle 22.45. Agli insegnanti sono riconosciuti i crediti formativi (3 ore). Per informazioni: serviziscolastici@comune.cogoleto.ge.it

Lo sportello di consulenza è attivo presso l’istituto comprensivo di Cogoleto via Gioiello 4, prima data disponibile mercoledì 12 dicembre 2018. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 3496953938 dalle 17 alle 20 dal lunedì al venerdì.