Albissola Marina. In questi giorni sono iniziati i lavori di riqualificazione delle due principali aiuole lato levante dei giardini situati in pza San Benedetto. Si tratta di un’area verde importante in quanto collocata in posizione visibile dall’Aurelia e nodo di transito per chi deve raggiungere via Gentile e la zona dei Bruciati; ma nonostante questa sua strategicità non era mai stata dotata di impianto di irrigazione e pertanto l’erba era diventata rada, diventando di fatto un camminatoio per pedoni distratti magari accompagnati dai loro cani che lasciavano i loro “ricordini” senza che ci si preoccupasse di raccoglierli, le radici delle piante presenti erano quasi tutte in evidenza, rendendo, di fatto di aspetto decadente e degradata questa intera area verde.

L’intervento varato dall’amministrazione comunale e dall’assessore ai lavori pubblici Luigi Silvestro riguardano: la realizzazione di impianto irriguo automatizzato progettato per un’ottimale irrigazione di tutta l’area composto da programmatore, elettrovalvole, irrigatori e raccorderia varia; il ripristino del prato con riporto di terriccio vegetale, concime e parziale semina per integrazione prato esistente; la realizzazione nuova siepe di contorno lungo le due aiule in oggetto (lunghezza ml 50 circa) con nuove piante di dimensioni adeguate e l’installazione di pali in castagno conficcati al suolo, legati da filo di ferro in acciaio rivestito da pvc verde, compresi n. 2 cancelletti per garantire l’accesso alle aiuole al personale manutentivo; l’abbattimento della palma colpita dal punteruolo rosso; la fornitura e messa a dimora di nuove n. 100 piante per bordura tra piante da alto fusto (tipo mirto e loropetalo) e piante più basse (es:abelia, loropetalo, westringia) comprese due grandi piante di Camelia da posizionare in ognuna delle due aiuole; la rimozione delle attuali piante di pitosforo e il loro recupero con ricollocazione lungo il bordo della vicina siepe nei pressi della pensilina bus di via Gentile.

I lavori termineranno entro un paio di giorni restituendo il dovuto decoro a questo piccolo giardino situato alla porta di ingresso lato savonese del nostro centro urbano.