Albisola, torneo di Beach volley in memoria di Daniele Perra: acquistato un defibrillatore per la Croce Verde

Albisola Superiore. Sabato 19 novembre, alle 11,30, presso il museo Manlio Trucco, in corso Ferrari, si svolgerà la cerimonia di consegna del nuovo defibrillatore donato alla croce verde.

Il presidio sanitario è stato acquistato attraverso i proventi raccolti durante il torneo di Beach volley in memoria di Daniele Perra, giovane deceduto qualche anno fa in via Casarino, ad Albisola.

Il defibrillatore sarà poi posizionato nella colonnina dove qualche mese fa ne era stato rubato uno analogo.