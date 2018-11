Albenga. Restyling e nuovi spazi per l’Elfo (Ente Ligure di Formazione) di regione Carrà, ad Albenga. Si è svolta questa mattina l’inaugurazione di nuove aule e laboratori didattici (cucina, falegnameria, sartoria, creatività, informativa, laboratorio del benessere), che saranno utilizzati per la formazione, in particolare delle fasce deboli e del sistema duale.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Albenga Giorgio Cangiano insieme all’assessore comunale ai Servizi sociali Simona Vespo, l’eurodeputata Lara Comi, i consiglieri regionali Angelo Vaccarezza (Fi), Paolo Ardenti (Lega) e Luigi De Vincenzi (Pd), e il maggiore della compagnia carabinieri di Albenga Sergio Pizziconi.

di 9 Galleria fotografica Inaugurazione nuovi locali Elfo Albenga









“I nuovi spazi, – hanno spiegato dall’Elfo, – sono concepiti come laboratorio esperenziale, che permette di coniugare l’apprendimento con il fare continuo e progressivo. Una metodologia attiva nella quale la lezione è concepita come attività che coinvolge l’allievo in tutta la sua globalità in quanto persona”.

Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino Cangiano, che ha dichiarato: “Vedere che oggi, qui, ci sono i rappresentanti della Regione è una soddisfazione e fa capire come questo ente, l’Elfo, rappresenti davvero un punto di riferimento a livello regionale. E l’inaugurazione di oggi è particolarmente importante, come dimostrato anche dalla presenza dell’eurodeputata Lara Comi, che ringrazio”.

“In questo luogo, in questa scuola, si avvicinano i ragazzi al lavoro. E chi fa il sindaco, soprattutto in questo periodo, sa quanto il lavoro sia fondamentale. Il lavoro rende liberi e consapevoli di avere delle possibilità. Un ente come l’Elfo dà possibilità ai ragazzi di crescere, imparare e perfezionarsi. Inaugurare questo ampliamento, riservato alle fasce più deboli, è sicuramente per noi un motivo di orgoglio: un miglioramento non solo per la Città, ma per l’intero Comprensorio”, ha concluso il sindaco.

“Tengo molto a questi progetti finalizzati alla formazione per i giovani e anche per coloro che sono diversamente abili, – ha aggiunto Comi. – Bisogna cercare di unire, integrare, dare loro la possibilità di sentirsi utili. Vale per tutti, a 360 gradi. la disoccupazione giovanile è un problema per la società ed è giusto fare formazione. Gli istituti professionali non hanno nulla da invidiare agli altri licei e iniziative di questo tipo lo dimostrano”.