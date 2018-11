Albenga, la nuova edizione del Concorso Pianistico. Il sindaco Cangiano: “Evento di richiamo per la città”

Albenga. Sono aperte le iscrizioni per il 31° Concorso Pianistico “Città di Albenga”, che si terrà ad Albenga presso Palazzo Oddo (Auditorium San Carlo) tra il 27 ed il 29 dicembre, con ottimi premi ed una giuria davvero di altissimo livello formata da Vovka Ashkenazy, Debora Brunialti, Pierluigi Camicia, Gianfranco Carlascio e Sabrina Lanzi.

Il concorso è rivolto a pianisti solisti, ai quali sono dedicate 7 categorie: da quelle per i bimbi più piccoli (Categoria Pulcini) sino ai pianisti adulti senza limiti di età (Categoria Eccellenza). Per tutte le categorie vi sono premi in denaro e per le categorie maggiori anche bellissimi concerti di grande pregio, tra cui recital, concerti con orchestra, in prestigiosi contesti italiani ed esteri (come la Musickschule Innsbruck in Austria).

Per chi non se la sentisse ancora di mettersi alla prova con il concorso pianistico è stata aperta da ormai quattro anni una Sezione Amatoriale, suddivisa anch’essa per categorie di età e in due sezioni: solisti e 4 mani. Per chi partecipa in questa sezione non verrà stilata una graduatoria numerica, bensì solamente un giudizio per ogni concorrente. E avrà luogo a Palazzo Oddo tra il 28 ed il 29 dicembre.

Ricordiamo inoltre la sezione di composizione pianistica, che da quest’anno, oltre ad avere nuovi premi, presenta anche una sezione per giovani compositori. Afferma il direttore artistico Isabella Vasile: “Anche quest’anno, grazie alla volontà dell’amministrazione comunale, tra il 27 ed il 29 dicembre vi saranno tra giornate intere di musica classica, ovviamente repertorio pianistico, dal vivo aperte alla città.

La giuria internazionale ingaggiata è davvero di alto livello, e di anno in anno il Concorso Pianistico continua a crescere, esattamente come avrebbe voluto la prof.ssa Maria Silvia Folco, a cui il concorso è dedicato e che sarà sempre l’esempio guida di questa manifestazione, diventando sempre di più un trampolino di lancio per le nuove generazioni di musicisti.

“Il Concorso Pianistico rappresenta per Albenga un evento artistico – culturale molto importante con rilevanti ricadute anche di tipo turistico – afferma il sindaco Giorgio Cangiano – Da quest’anno siamo riusciti ad ottenere che nel Liceo di Albenga vi sia anche l’indirizzo musicale, consentendo così a numerosi ragazzi di un vasto comprensorio di poter effettuare una valida scelta formativa. Non tutti coloro che parteciperanno al Concorso Pianistico e che studieranno nel Liceo Musicale diventeranno affermati artisti. Sono però fermamente convinto che incamerare l’armonia e le regole della musica li renderà in ogni caso cittadini migliori”.

Scadenza iscrizioni 12 dicembre. Sul nostro sito ed in allegato è disponibile il regolamento completo, e le iscrizioni possono effettuarsi online sulsito: www.concorsopianisticoalbenga.it/iscrizioni /