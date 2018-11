Albenga, il Comune invia una diffida ad Enel Sole: “Inaccettabile avere luci accese in pieno giorno”

Albenga. L’amministrazione comunale del sindaco Giorgio Cangiano ha scritto una lettera di diffida ad Enel Sole.

“La situazione è inaccettabile – spiega il consigliere Manlio Boscaglia – e anche se il costo non è a carico del comune che paga una bolletta forfettaria a Enel Sole, vedere luci accese giorno e notte in via degli Orti e via 25 Aprile è intollerabile”.

“Abbiamo fatto solleciti e tante telefonate nel corso degli ultimi tempi, ma la situazione non è cambiata – prosegue il consigliere con delega all’illuminazione pubblica – Ho personalmente telefonato all’azienda, contattando i call center e sollecitando un intervento da parte di Enel Sole. I tecnici sono arrivati per verificare il disservizio il 26 ottobre, constatando che il problema tecnico è un deviatore da cambiare, ma nonostante per tutto il giorno abbiano staccato la corrente e tentato di riparare il danno, tutto è rimasto esattamente come prima. Luci accese giorno e notte. Hanno provato staccando la luce a cambiare il deviatore, ma non sono riusciti a risolvere il danno”.

“A questo punto abbiamo inviato loro una lettera diffida, poiché la responsabilità è addebitabile esclusivamente al gestore e non al Comune che vuole che la situazione sia risolta definitivamente per dare risposte definitive alle segnalazioni di disagio che giungono da parte dei cittadini”.