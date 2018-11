Albenga, “Genova docet”: stanziati 200mila euro per il restyling totale del Ponte Rosso

Albenga. Nessun pericolo imminente, ma alcune problematiche, seppur “piccole”, ci sono e sembrano essere (complice la scarsa manutenzione) in aumento: da alcune giunture fino alla vernice, ormai corrose dal tempo e dalle intemperie.

È per questo motivo, complici anche i recenti, tragici fatti del ponte Morandi a Genova, che il Comune di Albenga ha deciso di attivarsi, in ottica di prevenzione, intervento direttamente e in modo deciso sul ponte Rosso, uno dei simboli della città delle torri.

“Abbiamo messo a bilancio 200mila euro per gli interventi di messa in sicurezza del ponte Rosso, – ha dichiarato il sindaco Giorgio Cangiano. – Si tratta di un importo rilevante, ma giusto e doveroso per realizzare un lavoro ben fatto e garantire sicurezza ai cittadini. Ci siamo avvalsi di un consulente, che ha visionato lo stato della struttura ed è emerso che, nel corso degli anni precedenti, la manutenzione è stat trascurata e non messa in atto con costanza”.

Il Comune di Albenga ha già dato incarico per la redazione del progetto e, una volta terminato, partirà il bando di gara, come ha spiegato il vicesindaco Riccardo Tomatis: “Non saranno eseguiti sono lavori di restyling e messa in sicurezza: il ponte sarà anche completamente riverniciato, ovviamente di rosso. L’incarico per la progettazione è già stato assegnato e la nostra speranza è che la gara possa partire già entro fine anno. Se non ci saranno intoppi, i lavori partiranno già nei primi mesi del 2019.