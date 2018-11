Albenga. Prosegue senza sosta l’azione della polizia municipale albenganese sul fronte della sicurezza urbana e dei controlli sul territorio: gli agenti, nell’ultima settimana, hanno effettuato l’arresto di B.R., italiano di 40 anni, tossicodipendente, conosciuto per i furti di vari oggetti immediatamente rivendibili sul territorio; inoltre, l’uomo è stato sorpreso a rubare un casco da moto in pieno centro cittadino. Il giudice ha deciso di rimetterlo in libertà con obblighi e prescrizioni.

Nella giornata di ieri, invece, la polizia locale ingauna ha tratto in arresto un cittadino straniero. L.A., 32 anni, che questa mattina sarà processato con rito direttissimo. Lo straniero, privo di documenti e irregolare, dopo essere stato fermato a seguito di richiesta di intervento presso un esercizio commerciale, è stato condotto presso il comando per gli accertamenti di rito: il 32enne è andato in escandescenza, danneggiando gli uffici, con sputi e calci sui muri, una “sfuriata” proseguita in auto durante il trasferimento per il fotosegnalamento e presso il cortile della Questura. Così è stato arrestato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti, nel corso degli ultimi giorni, hanno inoltre segnalato una persona per detenzione di sostanze stupefacenti , effettuato una denuncia per oltraggio e minacce a seguito di presidio di polizia di prossimità, una denuncia per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. E ancora: una denuncia a carico di un conducente che si era allontanato dopo il ferimento di un pedone, una patente ritirata per guida in stato di ebrezza alcolica che ê costata al guidatore 40enne anche la denuncia all’Autorità Giudiziaria.