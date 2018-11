Alassio. La notizia era già stata comunicata questa mattina direttamente dal Comune di Alassio e questa sera, nel corso del consiglio comunale, è stata ufficializzata dal sindaco Marco Melgrati in apertura di seduta: “L’assessore Rocco Invernizzi si è dimesso, rimettendo le sue deleghe”.

La delega all’ambiente è stata assunta dallo stesso Melgrati mentre quelle ai lavori pubblici, informatica e servizi cimiteriali sono state assunte dal vicesindaco Angelo Galtieri.

“Si tratta di una vicenda davvero incresciosa – ha esordito il primo cittadino – Ma ci tengo a precisare che l’amministrazione crede nell’assoluta buona fede e nell’innocenza del nostro assessore, che non può neanche lontanamente aver pensato di fare una cosa del genere. Io non metto mai la mano sul fuoco per nessuno, ma in questo caso lo faccio con convinzione”.

“La magistratura farà il suo corso ovviamente e l’indagine proseguirà e spero che alla fine il risultato si ritorca contro chi ha inscenato questa storia brutta, triste e pericolosa – ha proseguito – Non abbiamo proceduto ad una vera e propria ridistribuzione delle deleghe proprio perchè ci auguriamo siano chiariti i fatti, venga dimostrata la sua assoluta estraneità ai fatti e Invernizzi possa tornare a ricoprire il suo ruolo all’interno della giunta comunale”.

“Assumo la delega all’ambiente con la convinzione che venga rispettato il capitolato della dotta della nettezza urbana al 100 per cento. Cosa non avvenuta sino ad ora come dimostrato dagli esiti dei numerosi rilievi svolti da tecnici specializzati che hanno trovato numerosissime lacune nello svolgimento del servizio, nel numero del personale e dei mezzi a disposizione. Ci sono state segnalazioni e conseguenti proposte di ammenda, già esplicitate in una sanzione da 45mila euro, con il mancato pagamento di questa cifra nell’ultima tranche mensile”, ha concluso Melgrati.