Alassio, due casi di scabbia all’Alberghiero. Scatta l’allarme sui social, ma la preside rassicura: “Situazione sotto controllo”

Alassio. Due casi di scabbia (infestazione contagiosa della pelle) si sono registrati all’istituto Alberghiero di Alassio. La scuola conta centinaia e centinaia di studenti e la notizia ha generato il panico soprattutto tra alcuni genitori, che hanno lanciato l’allarme via social.

Ed effettivamente la vicenda corrisponde al vero, ma la situazione sarebbe “sotto controllo” stando alle parole della preside Simonetta Barile, che ha raccontato la storia dal principio: “Abbiamo due alunni le cui famiglie, qualche giorno fa, ci hanno comunicato la presenza della malattia. Dal giorno della comunicazione ad oggi, i due studenti non sono più venuti a scuola e la situazione è sotto controllo”.

“La scabbia non è una malattia che si trasmette attraverso il contatto fisico, ma prevalentemente attraverso i tessuti, quindi tramite lo scambio di indumenti (cappelli, maglie, golfini, etc.). A scuola, da allora ad oggi, non si sono registrati altri casi di assenze per malattia riconducibili alla scabbia, quindi l’invito alle famiglie è di stare tranquille”.

“Siamo stati noi stessi a informare gli alunni, dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte delle famiglie dei due alunni. Inoltre, abbiamo già contattato preventivamente anche il personale dell’Asl2”, ha concluso la preside.