Ai vigili del fuoco di Finale Ligure il Premio Renato Testa

Finale Ligure. Domenica 25 novembre alle 10 presso la Sala Gallesio del comune di Finale Ligure verrà consegnato il Premio Renato Testa, riconoscimento fortemente voluto dalla famiglia, assegnato a coloro i quali hanno dimostrato di essersi fattivamente prodigati a favore della città di Finale Ligure.

L’idea del premio è nata ripensando alla serietà e alla dedizione che hanno sempre caratterizzato la professione dell’ ingegner Testa il quale, bergamasco di origine ma finalese a tutti gli effetti, ha dedicato premurose attenzioni e grande impegno alla salvaguardia del nostro territorio.

Per l’anno 2018 il premio Renato Testa verrà assegnato alla sezione di Finale Ligure del comando provinciale dei vigili del fuoco per “la dedizione al servizio della comunità e per la salvaguardia del territorio”.