Agustin Battipiedi è un nuovo giocatore dell’Alassio

Savona. La sessione invernale dei trasferimenti dei calciatori aprirà i battenti il primo di Dicembre, ma sono tante le società che hanno intavolato trattative di mercato, tra le quali spicca il tesseramento, da parte dell’Alassio, del difensore/centrocampista (classe ’89) Agustin Battipiedi.

Battipiedi, argentino di Buenos Aires, con passaporto italiano, è il primo acquisto “invernale” del presidente alassino Fabrizio Vincenzi.

Battipiedi conosce già il campionato di Eccellenza, avendolo giocato tra le fila dell’Imperia.

Lorenzo Scerra passa alla Veloce, ritornando alla corte di mister Mario Gerundo. La società savonese, continuando a monitorare il mercato, non vuole lasciare nulla al caso per cercare di vincere il campionato ed approdare in Promozione.