Aggrediscono e derubano un uomo in stazione a Savona: arrestati dalla polizia

Savona. Sono stati arrestati dalla polizia ferroviaria e dagli agenti della Questura di Savona i due giovani italiani che, ieri sera, hanno aggredito, picchiato e rapinato un uomo nella zona della stazione ferroviaria savonese.

Secondo quanto ricostruito, tutto è iniziato nel momento in cui l’uomo è intervenuto in difesa di una donna, molestata ed infastidita dai due giovani davanti ad un supermercato a pochi passi dallo scalo ferroviario.

Dopo aver invitato i ragazzi ad andarsene, la vittima dell’aggressione si è allontanata in direzione della stazione. I due ragazzi, però, lo hanno seguito. Una volta giunti nell’atrio di Mongrifone, i due hanno aggredito l’uomo e lo hanno derubato del portafogli.

Per fortuna della vittima, gli uomini della polfer sono subito intervenuti bloccando gli aggressori. Grazie poi al supporto degli agenti della Squadra Volanti, i due giovani sono stati arrestati.

La vittima è stata trasferita in ospedale per accertamenti: ha riportato ferite giudicate guaribili in 25 giorni.