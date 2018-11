Accusato di tentato furto in abitazione a Varazze: patteggia e resta in carcere

Varazze. Un anno e sei mesi di reclusione e 400 euro di multa senza la sospensione condizionale della pena. E’ la pena patteggiata questa mattina da Indrit Ndreka, albanese di 30 anni, domiciliato ad Asti e con precedenti, arrestato ieri a Varazze con l’accusa di aver tentato un furto in una casa di via Casanova.

L’uomo è stato processato per direttissima in tribunale ed il giudice ha convalidato il suo arresto disponendo per lui la misura cautelare in carcere.

Ad arrestare l’albanese sono stati i carabinieri della stazione di Varazze intervenuti dopo la segnalazione di due persone sospette che tentatavano di entrare in un’abitazione. All’arrivo dei carabinieri in via Casanova, vicino alla casa, è stato subito intercettato Ndreka che addosso aveva un cacciavite, una ricetrasmittente, un paio di guanti neri e una torcia (materiale che è stato sequestrato). Oggetti che, secondo i carabinieri, non lasciavano molti dubbi sulle intenzioni dell’uomo che quindi era stato subito arrestato.

Grazie ad ulteriori accertamenti e ricerche, poco più tardi, i militari hanno rintracciato anche il presunto complice dell’albanese, un suo connazionale, Eduart Cocka, 33 anni, in via Emilio Vecchia. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per tentato furto.