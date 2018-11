A Savona un incontro sul San Giacomo fra storia e arte

Savona. L’associazione “Amici del San Giacomo”, col patrocinio della diocesi di Savona-Noli e del Comune di Savona, promuove per domani, giovedì 22 novembre, alle 18 nella sala Cappa della Città dei Papi in via Dei Mille l’iniziativa dal titolo “Un tesoro da riscoprire – Splendori del Quattrocento nei dipinti del san Giacomo”. L’appuntamento è stato riprogrammato dopo l’annullamento del 31 ottobre scorso a causa dell’allerta meteo.

Si tratta di una conversazione a cura di Gianfranco Gervino che analizzerà le opere d’arte già contenute nel complesso inserendole nel panorama storico europeo. Sarà posta attenzione agli avvenimenti in prossimità del periodo di costruzione della chiesa (intorno al 1472) e agli artisti che hanno contribuito, dal Mazone al Brea, dal Fasolo al Semino.

La conferenza sarà intervallata da musiche e atmosfere rinascimentali a cura del “Collegium Musicum Sancti Sebastiani Gameraniensis” diretto da Graziano Interbartolo. A introdurre l’incontro il presidente degli “Amici del san Giacomo di Savona”, Michele Salvatore, che illustrerà l’attività dell’associazione volta a promuovere iniziative di sensibilizzazione per la salvaguardia del complesso.