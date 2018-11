Laigueglia. Il 2019 ciclistico di Laigueglia sarà importante e ricco di significato: la località ligure avrà infatti il privilegio di ospitare non solo la grande apertura della stagione delle granfondo, con la Granfondo internazionale Laigueglia, che si svolgerà il 24 febbraio 2019, ma anche la chiusura della stagione organizzativa del Gs Alpi, con la novità della Granfondo La Rosa, che si svolgerà il 6 ottobre 2019 e che sarà aperta alle sole donne.

La Granfondo La Rosa nasce dalla cicloturistica che si è svolta fino al 2018 e che era anch’essa aperta alle sole donne. Nel 2019 si svolgerà una vera e propria Granfondo al femminile, valevole come campionato nazionale ciclismo femminile tra sole donne. Per la gara di ottobre è previsto un percorso unico di 89 km, mentre per quella di febbraio il tracciato è di 113 km.

In entrambe le occasioni verrà proposto l’happy hour del Testico, posto a circa 20 km dal traguardo. I partecipanti potranno godere di un ristoro a base di vini locali e di altre sfiziosità da degustare prima di tagliare il traguardo di Laigueglia, dove li attende il pasta party finale.

Sui siti internet www.gsalpi.com/larosa e su www.granfondolaigueglia.it sono disponibili tutte le informazioni per entrambe le gare.