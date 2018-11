A Finale Ligure torna la festa di Santa Cecilia

Finale Ligure. Dopo tanti anni torna la festa di Santa Cecilia per la Banda di Pia, una occasione per recuperare antiche tradizioni che hanno fatto la storia del Rione di Pia, e non solo.

Il Gruppo bandistico è attivo dal 1923 e in quasi 100 anni di storia ha saputo esaltare valori e tradizioni del nostro territorio.

“Un elemento fondante la vita quotidiana dei finalesi, sempre presenti nelle diverse occasioni di festività e cerimonia – afferma l’assessore comunale Andrea Guzzi -. Aver recuperato questa occasione di Santa Cecilia aiuta a rendere ancora più forte il gruppo che ha al suo interno giovani leve in grado di raccogliere il testimone ed un eredità storica da portare avanti negli anni avvenire” conclude Guzzi.

L’assessore ha preso parte alla festa organizzata nel Rione che in questi anni sta vivendo una riqualificazione architettonica ed urbanistica fortemente voluta dall’amministrazione Frascherelli.