A Finale Ligure secondo week end di appuntamenti con la magia del Natale ed i mercatini natalizi del Villaggio di Giuele.

“Ci teniamo a ringraziare l’istituto Giovanni Falcone di Loano e, in particolare, le classi III e IV, la dirigente Ivana Mandraccia, e la professoressa Sorbera per il progetto di alternanza scula-lavoro che ci vede impegnati in relazione alle attività del Villaggio di Natale”, dichiara Elena Granaiola dalla direzione del Villaggio. Fino al 24 dicembre lungo la via principale del Villaggio di Natale si potranno ammirare i mercatini di Natale nei tradizionali chalet in legno. Tanti i prodotti tipici e le idee regalo di artigiani accuratamente selezionati. Inoltre non mancheranno i laboratori gratuiti per i più piccoli a cura degli espositori.

“Al nostro mercatino di Natale potrete trovare tante deliziose idee regalo e prodotti tipici. Scoprirete i segreti della lavorazione del vetro, della cera, delle paste polimeriche, della lana con il telaio, ma scoprirete anche tante curiosità, come ad esempio cos’è un amigurumi e la raspadura lodigiana. Assaggerete tante bontà, come formaggi, birra e dolci della tradizione” – commenta Stefania Margutti dell’Associazione Artigianalmente che si occupa dell’organizzazione del mercatino dell’artigianato artistico e alimentare e dell’ingegno creativo presso le casette di Natale nel Villaggio di Giuele.

Dopo il mercatino dell’artigianato del 24 e 25 novembre, il secondo fine settimana sarà dedicato ai dolci. Sabato 1 e domenica 2 dicembre con tante tipicità, delizie e golosità, che allieteranno la visita al Villaggio. Dalle ore 15 il “Laboratorio che fa Nevicare!” dove i bambini potranno realizzare una palla di neve da portarsi a casa.

Si prosegue con il mercatino della tradizione sabato 8 e domenica 9 dicembre, dove non mancheranno bijoux e articoli realizzati a mano, decorazioni natalizie e in feltro, candele e accessori, presepi in legno e di ceramica. Durante le due giornate, i bambini potranno realizzare una bellissima palla di vetro da portarsi a casa partecipando dalle ore 15 al Laboratorio del Vetro Soffiato.

Sabato 15 e domenica 16 dicembre, invece, tante tipicità contadine, birre artigianali e vini, olio, confetture, formaggi, salumi, infusi al mercatino del gusto. Anche il laboratorio per i più piccoli sarà a tema alimentare: questa volta il Laboratorio di Cucina farà preparare ai bimbi un dolce a sorpresa.

L’ultimo fine settimana si chiuderà con il mercatino di Natale, che durerà ben tre giorni: sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 dicembre. Ci si troverà immersi tra dolci e balocchi e per i palati più esigenti si potranno degustare vini e birre di produttori locali. I bambini potranno divertirsi durante il Laboratorio del Mastro Birraio a realizzare un piccolo boccale di birra con la cera.