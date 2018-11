Finale Ligure. E’ ormai conto alla rovescia per la tradizionale Cena di Beneficenza natalizia del gruppo civico di Finale Ligure Viva. L’appuntamento è per venerdì 30 novembre, alle ore 20:00, presso il ristorante “Cucco” di località San Bernardino a Finale Ligure.

Per coloro che vogliono partecipare e dare il proprio contributo all’evento benefico potrà contattare il numero 3474415594.

Foto 3 di 3





Si rinnova, quindi, anche quest’anno la tradizione di Finale Ligure Viva per la raccolta fondi natalizia da destinare alla struttura “Ruffini”, la residenza per anziani.

Nel corso delle passate edizioni sono state donate alla struttura finalese letti, un deambulatore con appoggio antibrachiale, una poltrona multifunzionale assistita, un alzamalati con base da pavimento, una bilancia da sollevatore e, nella precedente edizione della “Cena di Natale”, anche alcuni cuscini per la prevenzione delle ulcere da decubito.

“Ci aspettiamo numerose adesioni per la nostra iniziativa e ringraziamo di cuore quanti parteciperanno al nostro evento benefico – afferma il movimento civico finalese –. Siamo sicuramente soddisfatti in quanto le partecipazioni saranno trasversali, con l’obiettivo comune di raccogliere quanti più fondi possibili per il Ruffini”.