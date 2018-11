A Boissano un incontro su “come affrontare psicologicamente eventi critici di vita”

Boissano. Quali sono gli eventi che possiamo considerare traumatici? Come si reagisce ad un lutto traumatico? Come posso aiutare i miei figli? Quanto tempo ci vuole per elaborare un lutto importante? Come facciamo a riconoscere e a mettere in campo le risorse necessarie? Sono queste alcune delle domande alle quali cercherà di rispondere l’incontro dal titolo “Quando una comunità incontra un lutto traumatico – Come affrontare psicologicamente eventi critici di vita”.

L’incontro si terrà sabato 1 dicembre alle 14.45 nella sala polivalente in via Pozzo a Boissano ed è stato organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Eye Movement Desensitization and Reprocessing Italia.

“Dopo il tragico e inaspettato evento che ha sconvolto tutta la cittadinanza – spiegano dal Comune – le domande che possono riempire i nostri pensieri sono molteplici e segnali di sofferenza emotiva possono manifestarsi in ognuno di noi. Per questo abbiamo per questo chiesto un incontro di confronto e condivisione all’associazione Emdr Italia, che da anni interviene in casi di emergenze e lutti particolarmente traumatici. In tale occasione ci confronteremo con degli esperti su come aiutare al meglio noi stessi e i nostri figli”.

L’incontro non è rivolto a minori e verrà condotto dalla dottoressa Giada Maslovaric, psicologa e psicoterapeuta dell’associazione Emdr Italia.