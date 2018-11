Savona. Otto calciatori, due allenatori ed una società del girone A di Serie D sono stati puniti questa settimana dal giudice sportivo.

Matteo Pautassi (Chieri) è stato squalificato per due turni in quanto espulso “per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.

Mouad Edalili (Borgaro Nobis), Divine Fonjock (Lavagnese), Patrick Maglie (Pro Dronero), Andrea Bacigalupo, Andrea Cambiaso (Savona), Michele Bonfanti (Arconatese), Thomas Pedrabissi (Borgosesia) sono stati fermati per una giornata.

Salvatore Fontana, allenatore del Borgaro Nobis, è stato squalificato per tre giornate “per avere rivolto espressione ingiuriosa all’indirizzo di un assistente arbitrale. Alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava al direttore di gara ad una distanza di 40 centimetri e reiterava la condotta rimanendo per circa 30 secondi fermo davanti all’arbitro”.

Francesco Dessena, allenatore della Pro Dronero, è stato squalificato per una gara.

Il Borgosesia è stato multato di 300 euro “per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato un fumogeno all’interno del settore loro riservato causando la momentanea sospensione della gara per mancanza di visibilità”.

Nell’altro recupero giocato mercoledì, valevole per il 9° turno, successo del Borgaro Nobis sull’Arconatese per 1 a 0.

La classifica marcatori dopo 12 giornate:

11 reti: Gioè (Folgore Caratese)

8 reti: Virdis (Savona)

7 reti: Sarr (Arconatese), Gasparri (Chieri)

6 reti: Capogna (Lecco), Casolla (Bra), Sall (Pro Dronero), Molino (Unione Sanremo)

5 reti: Bacigalupo (Savona), Scalzi (Unione Sanremo), Valenti (Ligorna), Bonaventura, Oneto (Lavagnese), D’Anna (Lecco), Baudi (Fezzanese)

4 reti: Chessa (Inveruno), Fall, Spinosa (Unione Sanremo), Miello, Chiarabini (Ligorna), Merkaj (Chieri), Carboni (Lecco)

3 reti: Giglio (Bra), Gaeta (Chieri), Taddei (Unione Sanremo), Galfrè (Pro Dronero), Santonocito (Milano City), Cappai (Casale), Pedrabissi, Castelletto (Borgosesia), Diaw (Stresa), Tognoni (Savona), Sardo (Borgaro Nobis), Sow (Arconatese), Segato, Lisai, Draghetti (Lecco), A.M. Lazzaro, Broggini, Stronati, Romanini (Inveruno)

2 reti: Bonfanti (Arconatese), Piacentini (Savona), De Bode (Milano City), Isoardi (Pro Dronero), Buglio, Bettoni (Casale), Rossi (Bra), Croci, Pondaco, Mancosu (Sestri Levante), Basso (Lavagnese), Brugnera (Stresa), Cacciatore, Monticone (Folgore Caratese), Sangarè (Pro Dronero), Spera, Panepinto (Ligorna), Lella, Moleri, Pedrocchi (Lecco), N. Lazzaro (Chieri), Diallo, Zavatto (Fezzanese), Mitta (Borgosesia)

1 rete: Castaldo, Rotulo, Anzaghi (Unione Sanremo), Silvestro, Merli Sala (Lecco), Saccà, Conti, Cirrincione, Romanengo (Lavagnese), Menegazzo, Lala (Ligorna), Botturi, De Maria (Inveruno), D’Ausilio Guadagno, Vavassori (Arconatese), Pavesi, Vecchiarelli, Cardini, Cintoi, Coccolo, Testardi (Casale), Cambiaso, Garbini, Boilini, Muzzi (Savona), Campagna, D’Iglio, Bani (Chieri), Montante, Menabò, Citterio, Gueye, Sardo (Borgaro Nobis), Spadafora, Maglie, Dutto (Pro Dronero), Bernabino, Armato, Scienza, Agnesina (Stresa), Orchi, Balzano, Lattarulo, Speziale, Cocuzza, Neto Pereira (Milano City), Simoes, Tettamanti, Tuzza, Ghidinelli, De Santi (Bra), Bagnato, Caboni, Righetti, Cusato (Sestri Levante), De Martino, Canalini (Fezzanese), Silvestri (Borgosesia), Daynè, Poesio (Folgore Caratese)

Autoreti: 1 Vavassori, Serbouti (pro Inveruno), Bratto (pro Savona), Toscano (pro Unione Sanremo), Bonfanti, Mitta (pro Chieri), Benedetto (pro Bra)