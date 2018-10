Under 15 Eccellenza, Vado: esordio casalingo con referto rosa

Vado Ligure. Prima uscita casalinga per i ragazzi della Pallacanestro Vado e secondo referto rosa in cassaforte.

Malgrado la larga vittoria non è tutto oro quel che luccica: l’inizio letargico di alcuni, che dovrebbero sfruttare l’esperienza con l’Under 16, tiene la partita in equilibrio nei primi minuti, ma la squadra reagisce dalla seconda metà del primo periodo, allungando progressivamente sino al 50-25 dell’intervallo.

Il rientro in campo dagli spogliatoi vede i vadesi ancora superficiali e ciò non consente di apprezzare a pieno i progressi in ambo le metà campo, che i ragazzi con più attenzione ed energia riescono a far vedere. Ancora tantissime difficoltà a leggere i vantaggi conquistati in attacco per concretizzarli e a giocare con continuità soprattutto nelle situazioni di rimbalzo e transizione difensiva. Per fortuna piccoli e rari sprazzi di basket fanno sperare in futuri miglioramenti.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 3ª giornata:

Pallacanestro Vado – Scuola Basket Sarzana 84-58

(Parziali: 29-14, 50-25, 69-42)

Pallacanestro Vado: Ferrando 6, Calvi 12, Squeri 22, Bonifacino 15, Micalizzi 15, Giannone 2, Fiammarelli, Caviglia, Veirana, Fantino 3, Gallo 2, John Iguara 9. All. Prati, ass. Pozzi.

Scuola Basket Sarzana: Bencaster 11, Bernazzani 6, Paganini 4, Chiappini 16, Caneri 8, Selvaggio, Battistelli 2, Oddone 8, Pedemonte 2, Auzas, Angelini 3. All. Ricci.

Arbitri: Kulyk (Savona) e Martino (Boissano).

Classifica: Alassio 6; Canaletto, Pallacanestro Vado 4; My Basket Genova 2; Blue Sea Lavagna, Scuola Basket Sarzana, Cus Genova 0.