Un pc portatile per la scuola di Legino, il regalo del Cral Bitron in memoria di Fabio

Savona. Non si fermano i progetti dell’iniziativa benefica “Un pensiero da Fabio” portato avanti dai dipendenti del Cral Bitron e dedicato alla memoria di Fabio Tocco, il loro collega scomparso prematuramente a 39 anni, nel novembre del 2014, per un malore cardiaco improvviso.

Nei giorni scorsi una delegazione del Circolo Ricreativo dell’azienda savonese ha consegnato ai ragazzi e ai professori della scuola “Rita Levi Montalcini” di Legino, che fa parte dell’istituto comprensivo Savona IV, un computer portatile per uso scolastico.

“Ogni anno si susseguono iniziative in memoria di Fabio Tocco, prematuramente scomparso. Da poco più di un mese sono ricominciate le scuole e per questa occasione abbiamo pensato di offrire il nostro contributo ai ragazzi/e e professori della scuola di Legino” spiega Giorgio Bonorino, responsabile delle iniziative del Cral Bitron

“Il nostro circolo prosegue senza sosta con varie iniziative a sostegno e supporto alle attività didattiche dei nostri figli, a favore delle realtà locali e per la valorizzazione del territorio. A tutti i soci del Cral Bitron Savona e agli amici ‘storici’ di Fabio (che non smettono mai di dare il loro contributo) un enorme grazie per la disponibilità, la fiducia e la partecipazione dimostrata in questi anni” conclude Bonorino.